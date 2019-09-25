Стало известно, когда Android 10 выйдет на старых флагманских смартфонах OnePlus

Если верить данным интернет-ресурса AllAboutOnePlus, компания планирует выпустить обновления для своих устройств согласно следующему графику: OnePlus 7 и 7 Pro уже получают новую версию Android, OnePlus 6 и 6T начнут обновляться примерно в конце октября 2019 года, а OnePlus 5 и 5T, выпущенные в далеком 2017 году, получат обновления до последней версии Android во втором квартале 2020 года. Учитывая, что многие производители смартфонов на мобильной операционной системе от Google зачастую в принципе не торопятся обновлять свои устройства, график от OnePlus даже в случае с 5 и 5T выглядит очень благоприятным!

Напомним, что уже завтра компания проведет сразу два мероприятия, в рамках которых покажет свежий флагман OnePlus 7 и первый фирменный телевизор OnePlus TV. А уже 10 октября пройдет еще одна презентация, в рамках которой компания представит свое самое мощное устройство — OnePlus 7 Pro.