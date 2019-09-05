Стало известно, когда Apple встроит подэкранный сканер отпечатка пальцев в iPhone

Так, согласно недавнему отчету Bloomberg, Apple готовит сканер отпечатка пальцев, встроенный прямо в дисплей, в районе 2020 года. В отчете говорится, что это будет дополнение к существующей системе аутентификации при помощи FaceID, призванная дать пользователям возможность разблокировать устройство с помощью биометрических данных в виде отпечатков пальцев.

По данным издания, Apple подготовила рабочие прототипы, но пока до конца не ясно, сможет ли компания наладить массовое производство данной технологии вовремя. В качестве явных плюсов новой технологии отмечается, что интегрируя TouchID прямо в дисплей, Apple сможет сохранить безрамочный дизайн iPhone, улучшив при этом общий опыт использования устройства.