Стало известно, когда Google выпустит собственный сгибаемый смартфон

Так, в документации перечислены сборки Android для всех выпущенных аппаратов, начиная с Pixel 2. Но что более интересно, там же имеется упоминание и четырех невышедших моделей, Pixel 5a с кодовым именем “barbette”, а также смартфоны "raven”, “oriole” и “passport”. По сообщению журналистов 9to5Google, первые два устройства - это Pixel 6 и Pixel 6 XL, а вот третье будет являться ничем иным, как первым смартфоном Google с полноценным гибким дисплеем.

Отметим, что в той же документации уточняется, что все три устройства выйдут в четвертом квартале грядущего 2021 года. Что же до Google Pixel 5a, то его появление ожидается уже в первой половине того же года.