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Стало известно, когда Honor представит свой новый флагманский смартфон
Случится это уже в текущем месяце
Совсем скоро состоится анонс нового флагмана Huawei — Huawei P40 Pro. Но несмотря на это, свое топовое решение, так же в ближайшее время, представит и “дочка” китайского бренда — Honor. Дата анонса именно ее мероприятия наконец-то стала известна.
Источником информации в очередной раз стал популярный интернет-инсайдер Мукул Шарма, который опубликовал в своем Twitter-аккаунте официальный постер Honor. В нем говорится о том, что компания готовит анонс Honor 30S, который широкой публике покажут уже 30 марта текущего года.
Напомним, что судя по последним данным, флагман Honor будет работать на базе фирменного процессора Kirin 820, а также иметь поддержку технологии быстрой зарядки на 40 Вт. Вероятнее всего, смартфон лишат доступа к Google Сервисам, но зато взамен оснастят поддержкой AppGallery и фирменных сервисов Huawei. К сожалению, никакой информации ни о цене, ни о вариантах памяти новинки в сети так и не появилось.