Стало известно, когда Honor представит свой новый флагманский смартфон

Напомним, что судя по последним данным, флагман Honor будет работать на базе фирменного процессора Kirin 820, а также иметь поддержку технологии быстрой зарядки на 40 Вт. Вероятнее всего, смартфон лишат доступа к Google Сервисам, но зато взамен оснастят поддержкой AppGallery и фирменных сервисов Huawei. К сожалению, никакой информации ни о цене, ни о вариантах памяти новинки в сети так и не появилось.