Стало известно, когда Huawei анонсирует свой следующий флагман

Так, согласно информации, указанной прямо на постере, официальная презентация новинок состоится уже 23 апреля. Предполагается, что в новую линейку войдут сразу несколько смартфонов, в числе которых Nova 7, Nova 7 SE и Nova 7 Pro. Благодаря постеру, к слову, также стало понятно, что грядущий Nova 7 Pro получит четырехмодульную камеру.