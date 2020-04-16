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Стало известно, когда Huawei анонсирует свой следующий флагман
Речь о Huawei Nova 7
Представители китайского технологического гиганта Huawei опубликовали на своей официальной странице в социальной сети Weibo новые постеры смартфона Huawei Nova 7, благодаря чему, к слову и стало известно, когда компания анонсируется свой следующий флагман.
Так, согласно информации, указанной прямо на постере, официальная презентация новинок состоится уже 23 апреля. Предполагается, что в новую линейку войдут сразу несколько смартфонов, в числе которых Nova 7, Nova 7 SE и Nova 7 Pro. Благодаря постеру, к слову, также стало понятно, что грядущий Nova 7 Pro получит четырехмодульную камеру.
Что касается технических характеристик, то на данный момент известно, что флагманский Nova 7 Pro оснастят изогнутым по бокам OLED-дисплеем, на котором расположится сдвоенная селфи-камера. Предполагается, что Nova 7 Pro будет работать на базе Kirin 990 5G, тогда как Nova 7 получит Kirin 985.