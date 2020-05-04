Стало известно, когда может выйти новый фламганский безрамочник Xiaomi Mi Mix 4

Об этом рассказал инсайдер под ником Ice Universe, который является проверенным источником. Так, информатор отметил, что после официального выпуска стабильной версии фирменной прошивки Mix станет наиболее совершенным флагманом китайского гиганта Xiaomi в текущем году, тем самым намекнув на то, что новинка не заставит себя долго ждать.

Стоит отметить, что согласно предварительным данным, компания планирует выпустить стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 уже в конце июня. Предполагается, что Xiaomi Mi Mix 4 будет анонсирован в середине лета.