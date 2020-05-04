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Сегодня 13:06
Стало известно, когда может выйти новый фламганский безрамочник Xiaomi Mi Mix 4
Это может произойти уже в этом году
Напомним, что нескольким ранее мы писали о том, что китайский гигант Xiaomi приступил к продвижению долгожданного флагманского безрамочника в линейке Mi Mix, создав официальную страницу Mi Mix в социальной сети Weibo. Сейчас же стало известно, когда может выйти грядущий Xiaomi Mi Mix 4.
Об этом рассказал инсайдер под ником Ice Universe, который является проверенным источником. Так, информатор отметил, что после официального выпуска стабильной версии фирменной прошивки Mix станет наиболее совершенным флагманом китайского гиганта Xiaomi в текущем году, тем самым намекнув на то, что новинка не заставит себя долго ждать.
Стоит отметить, что согласно предварительным данным, компания планирует выпустить стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 уже в конце июня. Предполагается, что Xiaomi Mi Mix 4 будет анонсирован в середине лета.