Стало известно, когда Samsung представит складные Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

Опубликовано 28 апреля 2024, 03:00
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Стало известно, когда Samsung представит складные Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6Возможно, 10 июля
Портал SamMobile сообщил со ссылкой на свои источники, что ранее предполагавшаяся дата проведения крупного мероприятия Samsung Galaxy Unpacked якобы утверждена. Мероприятие должно состояться 10 июля.
Samsung проведёт презентацию своих продуктов и технологий в Париже. На мероприятии будут представлены смарт-кольца Galaxy Ring, достижения Samsung в области ИИ, «умные» часы Galaxy Watch7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds 3.
Но в центре внимания, как сообщает SamMobile, всё же будут складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.
При этом инсайдеры говорят, что Samsung может внезапно скорректировать дату презентации, потому поклонникам бренда стоит отслеживать возможные изменения.