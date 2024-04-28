Стало известно, когда Samsung представит складные Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6

Samsung проведёт презентацию своих продуктов и технологий в Париже. На мероприятии будут представлены смарт-кольца Galaxy Ring, достижения Samsung в области ИИ, «умные» часы Galaxy Watch7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds 3.

Но в центре внимания, как сообщает SamMobile, всё же будут складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.

При этом инсайдеры говорят, что Samsung может внезапно скорректировать дату презентации, потому поклонникам бренда стоит отслеживать возможные изменения.