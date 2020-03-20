Стало известно, когда стартует производство грядущих iPhone 12

По крайней мере если верить анонимным источникам, цепочка поставок Apple во всю восстанавливается, в связи с чем массовое производство iPhone 12 может стартовать уже в ближайшее время — примерно в начале мая текущего года. При этом все еще нет никакой уверенности в том, что компания сможет провести презентацию устройства как и планировалось, а именно в сентябре.

Напомним, что буквально вчера в сети появилась информация о том, что Apple начала производство нового недорогого iPhone 9, который получит дизайн iPhone 8, но при этом придет на замену ставшему легендарным iPhone SE.