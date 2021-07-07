Стало известно, когда Xiaomi анонсирует флагман Poco F3 GT

Сейчас же выяснилось, что анонс смартфона должен состояться уже через месяц, то есть в первой декаде августа. В сети говорят о том, что флагман Poco F3 GT будет представлять из себя переименованную версию Redmi K40 Game Enhanced Edition, вышедшего буквально этой весной.

Redmi K40 Game Enhanced Edition оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Работает устройство на базе процессора Dimensity 1200 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор смартфона имеет емкость 5065 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.