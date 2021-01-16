Стало известно, когда Xiaomi анонсирует Mi MIX 4

Кроме того, по словам инсайдера под ником DigitalChatStation, Mi MIX 4 будет представлен китайским гигантом уже в этом году. В то же время, ждать, что компания представит эту модель раньше анонса Xiaomi Mi 11 Pro - не стоит. Предполагается, что последний компания покажет в феврале или марте 2021 года.

Примечательно, что упоминание о Mi MIX 4, MIUI 13 и Mi Note 11 нескольким ранее засветились в HTML-коде официального европейского сайта MIUI.