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Стало известно, когда Xiaomi анонсирует Mi MIX 4
После анонса Xiaomi Mi 11 Pro
Последним смартфоном Xiaomi линейки MIX стал Mi MIX 3 5G, который был выпущен почти два года назад - в мае 2019. И вот сейчас источники заговорили о долгожданной новинке в этой серии - смартфоне Mi MIX 4.
Кроме того, по словам инсайдера под ником DigitalChatStation, Mi MIX 4 будет представлен китайским гигантом уже в этом году. В то же время, ждать, что компания представит эту модель раньше анонса Xiaomi Mi 11 Pro - не стоит. Предполагается, что последний компания покажет в феврале или марте 2021 года.
Примечательно, что упоминание о Mi MIX 4, MIUI 13 и Mi Note 11 нескольким ранее засветились в HTML-коде официального европейского сайта MIUI.