Стало известно, когда Xiaomi представит недорогой смартфон Redmi Note 9

Недорогой смартфон должны представить уже в конце текущего месяца, а именно 30 числа, на мероприятии, которое, ввиду пандемии, пройдет в онлайн-режиме. Отметим, что данная модель станет частью серии смартфонов, в состав которой на данный момент входят два устройства - Redmi Note 9 Pro и Note 9 Pro Max.

Напомним, что Redmi Note 9 оснастят 6,53-дюймовым экраном с селфи-камерой на 13 Мп. Что касается основной камеры, то ее оборудуют четырьмя датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп. Смартфон будет работать на базе MediaTek Helio G85 с энергоемким аккумулятором на 5020 мАч.