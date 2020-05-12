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Стало известно, когда Xiaomi привезет в Россию свои новые смартфоны
Случится это уже совсем скоро
Буквально недавно Xiaomi объявила о достаточно интересном конкурсе, в рамках которого можно в числе первых заполучить новые устройства компании. Но что еще более интересно, благодаря данному конкурсу стало известно, когда именно Xiaomi привезет в Россию свои новые смартфоны.
Так, пользователи, которые выполнять два несложных условия — снимут видеоролик и выложат его в своем аккаунте в YouTube, VK, Instagram или Facebook с хэштегом #XiaomiForMe — получат возможность поучаствовать в конкурсе на новые гаджеты компании. Крайний срок принятия работ — 14 мая. Но что еще более интересно, Xiaomi, объявляя конкурс, также рассказала и о том, когда состоится запуск новой продукции компании в России.
Так, судя по всему, случится это уже совсем скоро — 28 мая текущего года. К сожалению, никакой точной информации о том, что именно будет представлено, нет. Но ожидается, что китайский техногигант “привезет” в Россию свой новый флагман от Poco — Poco F2 Pro — анонс которого на глобальном рынке должен состояться уже сегодня.