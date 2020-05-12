Стало известно, когда Xiaomi привезет в Россию свои новые смартфоны

Так, судя по всему, случится это уже совсем скоро — 28 мая текущего года. К сожалению, никакой точной информации о том, что именно будет представлено, нет. Но ожидается, что китайский техногигант “привезет” в Россию свой новый флагман от Poco — Poco F2 Pro — анонс которого на глобальном рынке должен состояться уже сегодня.