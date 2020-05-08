Стало известно, кто станет первым в мире производителем смартфона с двумя 5G SIM-картами

При этом появился даже интернет-инсайдер, опубликовавший в китайской соцсети Weibo информацию о том, что девайс будет называться IQOO Z1, а его анонс должен состояться уже в самое ближайшее время. О смартфоне на данный момент ничего по сути и неизвестно, но учитывая, что Dimensity 1000+ имеет поддержку мобильных сетей 5G, причем сразу в двух SIM-картах, является рекордсменом по энергосбережению при работе в сетях пятого поколения, а также оснащен поддержкой экранов с частотой обновления 144 Гц, можно примерно предположить, какие характеристики может получить новинка от IQOO.

Напомним, что помимо всего прочего, Dimensity 1000+ оснастили новейшей технологией MediaTek HyperEngine 2.0, призванной справиться с улучшенной оптимизацией игр, а также смарт-переключением между сетями 5G и 4G.