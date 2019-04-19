Процессор в iPhone 11 сравнится с ноутбуками по производительности

В сети появились сведения о процессоре Apple A13, который будет использоваться в смартфонах iPhone 2019 года. По данным китайских источников, в бенмарке Gekbench он сравним по производительности с ноутбуками среднего уровня, а вот по графике он уступит флагманским смартфонам с топовыми процессорами Qualcomm.

В одноядерном тесте Apple A13 набрал 5200 баллов и более 16000 баллов в многоядерном. Это существенно превышает результаты Exynos 9820 или Snapdragon 855 и сравнимо с ноутбуками среднего уровня.

Производительность графики оставляет желать лучшего — на уровне решения прошлого года. Производительность GPU может уступить текущим флагманам Qualcomm. Прибавка производительности также ожидается в системе Neural Engine для ускорения задач для системы искусственного интеллекта.