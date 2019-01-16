Стало известно, насколько флагманские смартфоны 2019 года будут быстрее прошлогодних моделей

По сравнению с iPhone XS на основе 7-нанометрового A12 Bionic прирост не настолько драматичен — общая производительность превышает на 7%, но в ряде случаев смартфон Apple оказывается быстрее.

Напомним, процессор Snapdragon 855 изготовлен с использованием 7-нанометрового техпроцесса. Он использует CPU Qualcomm Kryo 485 с одним суперпроизводительным ядром с частотой 2,84 ГГц, тремя производительными ядрами на 2,42 ГГц и четыре энергоэффективных ядра частотой 1,8 ГГц. По словам Qualcomm, производительность процессора возросла на 45% по сравнению с предшественником. Также используется графика Adreno 640, которая на 20% быстрее Snapdragon 845.

Инженерные образцы процессора Snapdragon 855 уже начали поставляться партнёрам Qualcomm. Выход первых устройств на его основе ожидается в первой половине 2019 года.