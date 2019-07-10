Стало известно, насколько подорожают новые iPhone

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Apple, чей дебют ожидается осенью. Информацией о ценах поделился ресурс WCCFTech со ссылкой на китайские источники.

По данным источника, младшая модель iPhone XR 2 или iPhone 11 R получит стартовую цену 989 долларов. iPhone 11 обойдётся минимум в 1292 доллара, а iPhone 11 Max — 1422. Эти цены были конвертированы из китайских юаней и без учёта налогов. Они могут отличаться от финального варианта.

Для сравнения, текущее поколение iPhone в Китае стоит от 900 долларов за iPhone XR, 1190 долларов за iPhone XS и 1320 за iPhone XS Max.

Согласно последним утечкам, все три iPhone 2019 года получат новый дизайн основной камеры — треугольное расположение модулей, вписанное в квадрат со скруглёнными краями. У iPhone 11 и 11 Max камера тройная, а у iPhone 11 R — двойная. Дисплеи сохранят диагонали 5,8, 6,5 и 6,1 дюйма. Появится возможность беспроводной зарядки других iPhone и наушников AirPods 2.