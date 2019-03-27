Стало известно, насколько Redmi Note 7 Pro быстрее самых мощных бюджетников

В сети появились первые бенчмарки с коммерческим аппаратом Redmi Note 7 Pro. Судя по результатам тестов, Redmi Note 7 Pro оказался значительно производительнее Redmi Note 7 благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 675.
Процессор Qualcomm Snapdragon 675 создан по 11-нанометровому производственному техпроцессу. В чипе используется новые ядра Kryo 460, также применяемые Qualcomm во флагманском Snapdragon 855.
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Разница с Redmi Note 7 на базе Snapdragon 660 в бенчмарках очень заметна. Особенно в Geekbench — около 50% в одноядерном режиме. Прошлогодний флагмнаский процессор Snapdragon 845 обогнал Snapdragon 675 совсем немного. Впрочем в результаты в AnTuTu уже не так впечатляют — только 185 тысяч баллов.