Стало известно, насколько Redmi Note 7 Pro быстрее самых мощных бюджетников

Разница с Redmi Note 7 на базе Snapdragon 660 в бенчмарках очень заметна. Особенно в Geekbench — около 50% в одноядерном режиме. Прошлогодний флагмнаский процессор Snapdragon 845 обогнал Snapdragon 675 совсем немного. Впрочем в результаты в AnTuTu уже не так впечатляют — только 185 тысяч баллов.