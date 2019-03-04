Стало известно, насколько запчасти для Samsung Galaxy S10+ дороже, чем для Galaxy S9+

Как обычно, такой подсчёт не учитывает деньги, затраченные компанией на разработку аппаратного и программного обеспечения, маркетинг, логистику и множество других вполне разумных трат.

По сравнению с прошлогодним Galaxy S9+, стоимость компонентов выросла на 41 долларов, но процентно снизилась с 45% до 42%.