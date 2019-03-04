Стало известно, насколько запчасти для Samsung Galaxy S10+ дороже, чем для Galaxy S9+

Эксперты компании TechInsights подсчитали стоимость комплектующих нового флагманского смартфона Samsung. Для этого был разобран Galaxy S10+ с 8 ГБ оперативной и 128 встроенной флеш-памяти.
Полная стоимость комплектующих составила 420 долларов, это примерно 42% от розничной цены в 999 долларов. Самой дорогим компонентом совершенно ожидаемо стал дисплей Infinity-O стоимостью в 86,5 доллара, процессор и модем идут следом за 70,5 доллара, а за ними — тройная камера за 56,5 доллара.
Как обычно, такой подсчёт не учитывает деньги, затраченные компанией на разработку аппаратного и программного обеспечения, маркетинг, логистику и множество других вполне разумных трат.
По сравнению с прошлогодним Galaxy S9+, стоимость компонентов выросла на 41 долларов, но процентно снизилась с 45% до 42%.