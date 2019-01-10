Стало известно название «бюджетного» флагмана Samsung

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, пока не представленных производителем официально. Ими поделился британский ритейлер мобильных аксессуаров MobileFun.

По данным источника, младшая модель в серии будет называться вовсе не Galaxy S10 Lite Вместо этого смартфон выйдет на рынок под названием Galaxy S10 E. MobileFun также отметил, что Galaxy S10 E получит 5,8-дюймовый дисплей, но обладателями сканера отпечатков пальцев прямо под экраном станут только 6,4-дюймовый Galaxy S10+ и 6,1-дюймовый Galaxy S10.

Galaxy S10 и Galaxy S10+ будут стоить заметно дороже, чем Galaxy S10 E. Согласно более ранним утечкам, вся серия получит безрамочный дизайн с «дырявым» экраном.

Наиболее вероятный срок официального дебюта Samsung Galaxy S10 — к выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля. Модель Galaxy S10 5G выйдет позднее — в конце первого квартала или начале второго квартала 2019 года, когда сети пятого поколения начнут активную работу.