Стало известно о новых функциях камеры грядущего Samsung Galaxy S11

Так, еще 21 ноября 2019 года Samsung Electronics подала сразу две заявки в Бюро интеллектуальной собственности Европейского союза. Компания претендует на владение торговыми марками под названием Single Take и Video Spin. В части с их описанием перечисляются такие типы устройств как смартфоны, компьютеры, компьютерное программное обеспечение, планшетные компьютеры, загружаемое и записанное компьютерное программное обеспечение для создания, редактирования, сохранения фотографий и видео, камеры для смартфонов. На данный момент не до конца ясно, как именно будут работать новые функции. Но учитывая, что компания очень часто становилась пионером в улучшении фото- и видеосъемки на смартфонах, вполне можно ожидать очередного прорыва и в начале следующего года.

Напомним, что анонс Galaxy S11 ожидается ближе к концу февраля 2020 года. Судя по имеющейся информации, компания представит сразу три устройства, как это было в прошлом году, в лице продолжений Galaxy S10, S10+ и S10e.