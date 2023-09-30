Стало известно о первом iPhone 15 Pro со вздувшейся из-за перегрева батареей

Стало известно о первом iPhone 15 Pro со вздувшейся из-за перегрева батареейВ магазине Apple владельцу отказали в обслуживании
Владелец iPhone 15 Pro пожаловался на вздувшийся аккумулятор, при этом проблему он обнаружил не сразу.
© Reddit / Leather_Cheerio_402
Пользователь соцсети Reddit под ником Leather_Cheerio_402 рассказал о том, что случайно обнаружил разбухание батареи своего гаджета. До этого смартфон не выдавал оповещений о каких-либо ошибках.
Но когда он решил надеть на устройство чехол, обнаружил разбухший аккумулятор, из-за чего айфон не поместился в чехол, а экран отошёл от корпуса. Пользователь считает, что разбухание батареи произошло во время зарядки из-за перегрева.
Тогда Leather_Cheerio_402 отнёс устройство в местный Apple Store, где ему отказали в обслуживании, объяснив это покупкой смартфона в сети оператора Verizon. Тогда он отнёс гаджет туда и там телефон забрали для диагностики и ремонта.