Стало известно о планах Samsung убрать стилус в Galaxy S26. Но планы осторожные

По мнению обозревателей портала PhoneArena, отказ от «культового» S Pen не является лучшим способом решить проблему аккумуляторов. Вместо этого Samsung должна внедрить более ёмкие аккумуляторы без столь кардинального изменения дизайна. Поэтому крупным производителям телефонов нужно перестать уменьшать толщину своих устройств.

Только эти два изменения могут привести к увеличению времени работы телефона. Источник подчёркивает, что Samsung и Apple движутся в противоположном направлении: утончение корпуса, форма, превозносится над функциональностью.

Однако отказ от S Pen может привести к потере привлекательной в смартфонах Samsung функции без каких-либо преимуществ.