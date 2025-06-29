Стало известно о планах Samsung убрать стилус в Galaxy S26. Но планы осторожные

Опубликовано 29 июня 2025, 01:301 мин.
Стало известно о планах Samsung убрать стилус в Galaxy S26. Но планы осторожныеИз-за реакции покупателей
Известный инсайдер Instant Digital сообщил в соцсети Weibo, что Samsung рассматривает планы заменить стилус S Pen в линейке Galaxy S26 для освобождения места под более ёмкий аккумулятор. Однако вендор опасается пойти на этот шаг из-за возможной реакции покупателей.
По мнению обозревателей портала PhoneArena, отказ от «культового» S Pen не является лучшим способом решить проблему аккумуляторов. Вместо этого Samsung должна внедрить более ёмкие аккумуляторы без столь кардинального изменения дизайна. Поэтому крупным производителям телефонов нужно перестать уменьшать толщину своих устройств.
Только эти два изменения могут привести к увеличению времени работы телефона. Источник подчёркивает, что Samsung и Apple движутся в противоположном направлении: утончение корпуса, форма, превозносится над функциональностью.
Однако отказ от S Pen может привести к потере привлекательной в смартфонах Samsung функции без каких-либо преимуществ.