Стало известно о преимуществах недорогого iPhone SE (2020) над некогда флагманским iPhone XS Max

Так, iPhone SE (2020), как оказалось, оснастили полноценной поддержкой новейших стандартов связи Wi-Fi 6 и Gigabit LTE. И что более интересно, подобным могут похвастаться лишь последние iPhone: iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. А те же iPhone XR, XS и XS Max, которые вышли буквально около полутора лет назад, подобных новых технологий лишены, что делает недорогой iPhone SE (2020) на голову выше позапрошлогодних флагманов.

Напомним, что iPhone SE (2020) продается по цене от 399 долларов. Старт предзаказа на новинку намечен на 17 апреля, а полноценные продажи на 24 апреля текущего года.