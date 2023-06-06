Стало известно о разработке первой гибкой раскладушки Xiaomi

Компания уже обрела репутацию инноватора в сфере технологий мобильных устройств, представив в том числе и традиционный смартфон с гибким дисплеем. Теперь же настала очередь гибкой раскладушки.

По данным инсайдеров, новинка будет оснащена дисплеем Samsung Ultra Thin Glass (UTG) для лучшего качества изображения и повышенной прочности. Также сообщается, что дисплей устройства будет поддерживать высокую частоту обновления до 120 Гц для более плавного просмотра контента.

Ожидается, что Xiaomi будет использовать последние аппаратные технологии, включая новейший процессор Qualcomm, вместе с большим количеством оперативной памяти и внутреннего хранилища.

Точная дата выпуска нового складного смартфона пока неизвестна, но аналитики предполагают, что устройство может появиться на рынке уже к концу 2023 года. Цена также пока не объявлена, но с учётом стратегии Xiaomi, вероятно, она будет более-менее адекватной.