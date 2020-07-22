Стало известно о разработке смартфона с рекордно высоким разрешением селфи камеры

Судя по имеющейся информации, устройство будет представлять из себя преемника Vivo S6 5G, а главной фишкой новинки станет 44 Мп фронтальная камера. Таким образом, китайский бренд установит новый рекорд в данной области, так как ранее самое высокое разрешение селфи камеры было у Huawei P40 Pro - 32 Мп.

Основная же камера Vivo S7 5G (название неофициальное) будет иметь разрешение 64 Мп. Из прочих особенностей смартфона можно отметить 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей, а также цену - 430 долларов. По крайней мере, именно об этом сообщает источник.