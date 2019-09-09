Стало известно о сильных сторонах линейки Huawei Mate 30

В ролике упоминается новый слоган линейки, который звучит как Rethink Possibilities. В переводе на русский данный слоган означает “Переосмысли возможности” — вполне вероятно, что в грядущих Mate 30 и Mate 30 Pro компания Huawei попытается предложить своим пользователям совершенно новые возможности, о которых рядовой пользователь смартфонов никогда и не задумывался. Так, в числе прочего, в утекшем рекламном ролике можно заметить упоминание продолжительного времени работы от аккумулятора, отличное качество звука и камеру, способную удивить своими фотовозможностями.

Напомним, что анонс всей линейки Huawei Mate 30 ожидается в рамках специального мероприятия, которое пройдет уже 19 сентября этого года.