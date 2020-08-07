Стало известно об анонсе смартфона, заряжающегося от 0 до 100% за 15 минут

Так, судя по официальным данным компании, Iqoo 5 сможет похвастаться пожалуй лучшим звучанием на рынке благодаря поддержке Hi-Res Audio и высококачественным стереодинамикам. Правда, стоит отнестись со скепсисом к рекламным данным Iqoo, так как на тех же постерах фигурирует значение 120 Дб, издаваемое смартфоном. На деле это означает, что новинка должна по громкости быть сопоставима с звучанием отбойного молотка на расстоянии 1 м, а тот же шум в вагоне метро равняется 100 Дб.