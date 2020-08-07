Стало известно об анонсе смартфона, заряжающегося от 0 до 100% за 15 минут
Так, судя по официальным данным компании, Iqoo 5 сможет похвастаться пожалуй лучшим звучанием на рынке благодаря поддержке Hi-Res Audio и высококачественным стереодинамикам. Правда, стоит отнестись со скепсисом к рекламным данным Iqoo, так как на тех же постерах фигурирует значение 120 Дб, издаваемое смартфоном. На деле это означает, что новинка должна по громкости быть сопоставима с звучанием отбойного молотка на расстоянии 1 м, а тот же шум в вагоне метро равняется 100 Дб.
Еще из интересного можно отметить, что смартфон будет оснащаться AMOLED-дисплеем с весьма “вкусной” частотой обновления в 120 Гц, а также поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+. Также устройство получит 120 Вт проводную зарядку. Учитывая, что емкость его аккумулятора составит 4 000 мАч, на полный заряд от 0 до 100% у смартфона уйдет примерно 15 минут. Что же до даты анонса Iqoo 5, то презентация новинки запланирована на 17 августа 2020 года.