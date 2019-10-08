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Стало известно отличие грядущего "убийцы флагманов" OnePlus 7T Pro от своего предшественника
Какое обновление, такое и отличие
С момента анонса OnePlus 7T прошло не мало времени — что-то около двух недель. И уже в ближайшее время компания покажет обновление более мощной версии своего флагмана — OnePlus 7T Pro. Чем ближе презентация устройства, тем больше слухов, касающихся различий OnePlus 7T Pro от обычной 7 Pro. Вот и на этот раз интернет-инсайдер опубликовал информацию о том, чем будет отличаться новый OnePlus в версии Pro от предыдущего поколения.
Вся суть различия можно наблюдать на изображении ниже. Да, речь идет о смене оттенка синего цвета, который будет использоваться на задней крышке. Само собой это не единственное нововведение, которое ждет нас в грядущем устройстве: в OnePlus 7T Pro безусловно будет улучшен процессор — в смартфоне ожидается появление Snapdragon 855 Plus. Но о каких-то других нововведениях, которые были бы явно заметны, пока неизвестно и смена оттенка синего — это чуть ли не праздник на данном фоне.
Напомним, что анонс OnePlus 7T Pro ожидается уже 10 октября. Стоимость смартфона пока неизвестна, но ожидается ценник на уровне прошлой версии — в районе 700 долларов.
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