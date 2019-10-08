Стало известно отличие грядущего "убийцы флагманов" OnePlus 7T Pro от своего предшественника

Вся суть различия можно наблюдать на изображении ниже. Да, речь идет о смене оттенка синего цвета, который будет использоваться на задней крышке. Само собой это не единственное нововведение, которое ждет нас в грядущем устройстве: в OnePlus 7T Pro безусловно будет улучшен процессор — в смартфоне ожидается появление Snapdragon 855 Plus. Но о каких-то других нововведениях, которые были бы явно заметны, пока неизвестно и смена оттенка синего — это чуть ли не праздник на данном фоне.