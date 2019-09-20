Стало известно, почему новый Huawei Mate 30 лишен недостатков других смартфонов с загнутыми экранами

Новый флагман компании оснащен дисплеем, изогнутым по бокам под углом в 88°. Благодаря этому китайский гигант смог отказаться от физических кнопок регулировки громкости, представив миру удобную сенсорную регулировку. Так, в ходе презентации устройства, компания объявила о том, что для изменения уровня громкости достаточно дважды нажать на боковую грань Huawei Mate 30. Это же касается и кнопки спуска затвора камеры — достаточно дважды нажать на одну из боковых частей смартфона, чтобы получить снимок с фронтальной камеры.

Но как у компании получилось “вылечить” детскую проблему, преследующую все смартфоны Samsung со времен Galaxy S6 Edge? Все очень просто — инженеры Huawei разделили экран Huawei Mate 30 на три заранее выбранные области: плоскую часть и две скругленные. В результате этого при прикосновении к боковым частям пользователь не влияет на то, что происходит в основной части экрана. Боковые части реагируют только на вызов регуляторов громкости и на спуск затвора в камере, вызываемые двойным нажатием.