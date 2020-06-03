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Стало известно, почему Realme отменила один из своих самых необычных смартфонов
Все из-за его толщины
Напомним, что буквально в апреле в сеть утек внешний вид одного из самых необычных смартфонов Realme. Прототип устройства имел запоминающийся дизайн. Так, на задней панели практически по всей длине присутствовала вертикальная линия с тремя датчиками основной камеры. Однако выяснилось, что устройство не выйдет на рынок.
Сейчас же стало известно, почему Realme отменила один из своих самых необычных смартфонов. Так, согласно данным директора по маркетингу китайской компании Фрэнсиса Ванга, Realme вынуждена была отменить устройство в связи с его толщиной. По его словам, камера в прототипе не выпирала над поверхностью задней панели за счет чего смартфон вышел очень тонким. Однако это привело к тому, что корпус устройства позволял разместить в нем лишь миниатюрный аккумулятор.
Представители компании отметили, что именно это послужило причиной того, что смартфон был отменен.