Сейчас же стало известно, почему Realme отменила один из своих самых необычных смартфонов. Так, согласно данным директора по маркетингу китайской компании Фрэнсиса Ванга, Realme вынуждена была отменить устройство в связи с его толщиной. По его словам, камера в прототипе не выпирала над поверхностью задней панели за счет чего смартфон вышел очень тонким. Однако это привело к тому, что корпус устройства позволял разместить в нем лишь миниатюрный аккумулятор.

Представители компании отметили, что именно это послужило причиной того, что смартфон был отменен.