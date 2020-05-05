Стало известно, сколько денег может потерять Apple из-за задержки iPhone 12

Напомним, что официальная презентация новых фирменных смартфонов Apple проходит каждый год традиционно в сентябре. Предполагается, что именно в 2020 году американская компания продемонстрирует свой первый iPhone с поддержкой 5G. Так, согласно данным экспертов, если выход iPhone 12 состоится не в сентябре, как предполагается, а в ноябре, компания может потерять порядка 18 млрд долларов. Кроме того, это также чревато снижением продаж фирменных устройств на 14% в год.

Потенциальный перенос выхода нового iPhone может быть обусловлен проблемами, которые возникли в связи с вспыхнувшей пандемией коронавирусной инфекции. Так, источники сообщают, что в последние месяцы цепочка поставок, в виду эпидемиологической ситуации, работает не так слаженно.