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Стало известно, сколько денег может потерять Apple из-за задержки iPhone 12
Причем потери могут возникнуть даже при задержке в месяц
Аналитики Goldman Sachs опубликовали результаты исследования, благодаря которому стало известно, сколько денег может потерять Apple из-за задержки iPhone 12.
Напомним, что официальная презентация новых фирменных смартфонов Apple проходит каждый год традиционно в сентябре. Предполагается, что именно в 2020 году американская компания продемонстрирует свой первый iPhone с поддержкой 5G. Так, согласно данным экспертов, если выход iPhone 12 состоится не в сентябре, как предполагается, а в ноябре, компания может потерять порядка 18 млрд долларов. Кроме того, это также чревато снижением продаж фирменных устройств на 14% в год.
Потенциальный перенос выхода нового iPhone может быть обусловлен проблемами, которые возникли в связи с вспыхнувшей пандемией коронавирусной инфекции. Так, источники сообщают, что в последние месяцы цепочка поставок, в виду эпидемиологической ситуации, работает не так слаженно.