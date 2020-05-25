Стало известно, сколько могут стоить все модели iPhone 12

Так, инсайдеры предполагают, что серия будет представлена четырьмя моделями, в числе которых 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1- дюймовый iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro с 6,1 дюймовым экраном и iPhone 12 Pro Max с 6,7 дюймами. Согласно опубликованным данным, все смартфоны получат OLED-дисплеи, а также поддержку сотовых сетей пятого поколения.

Что касается стоимости, то за iPhone 12 компания может попросить от 649 до 740 долларов, тогда как модель iPhone 12 Max могут оценить как минимум в 749, а то и все 849 долларов. Стоимость 12 Pro может начинаться от тысячи долларов и достигнуть 1,3 тыс долларов. Старшая модель Pro Max может стоить порядка 1,4 тыс долларов.