Стало известно, в чем будут внешние отличия между Xiaomi Redmi Note 9 Pro для разных регионов

И все это стало возможным благодаря утекшим в сеть изображениям новинки. Согласно им получается, что глобальная версия Redmi Note 9 Pro получит немного видоизмененный блок основной камеры, а также двойную заднюю крышку — то есть крышку, состоящую из двух немного отличающихся как по цвету, так, возможно, и по текстуре материалов. Больше никаких внешних отличий между версиями, судя по всему, не предвидится.

К слову, стоит отметить, что согласно последним данным, у Redmi Note 9 Pro Global будет куда более важная особенность, отличающая его от индийского “брата” — наличие NFC-модуля. Таким образом, компания, видимо, прислушалась к мольбам фанатов и все же добавила столь желанную бесконтактную оплату в новой модификации.