Стало известно, в чем упрощённая версия Galaxy S10 превзойдет оригинал

Так, стало известно, что емкость аккумулятора Galaxy S10 Lite рассчитана на 4370 мАч, что позволило смартфону занять вторую позицию в серии устройств, отставая от Galaxy S10 5G с источником питания на 4500 мАч. Напомним, что емкость аккумулятора модели Galaxy S10+ была рассчитана на 4100 мАч, тогда как Galaxy S10 на 3400 мАч, а Galaxy S10e на 3100 мАч.

Конечно, не владея данными о технических характеристиках устройства говорить об увеличении работы устройства от одного заряда еще рано, но имеющиеся данные говорят именно об этом. В любом случае, все подробности мы узнаем на презентации Galaxy S10 Lite, которая, как ожидается, произойдет уже в ноябре.