Стало известно, в каком смартфоне Samsung может впервые появиться подэкранная фронтальная камера

Так, популярный интернет-инсайдер Ice Universe, который уже не в первый раз делится с общественностью различными утечками о еще неанонсированных новинках, опубликовал в своем Twitter-аккаунте пост. В нем он рассказал, что грядущий Samsung Galaxy S21 может стать тем самым смартфоном, который первым получит в линейке Galaxy подэкранную фронтальную камеру. По крайней мере именно подобный вариант развития событий на данный момент Samsung рассматривает как основной.

Важно понимать, что компания чаще всего демонстрирует все самые новые технологии именно в рамках Samsung Galaxy S, после чего допиливает их в серии Galaxy Note. А значит, в Galaxy Note 20 использования подобной технологии вряд ли стоит — если корейский гигант и выпустит смартфон с подэкранной фронтальной камерой в ближайшее время, то случится это явно в рамках анонс Galaxy S21.