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Стало известно, за счет чего Apple добьется выхода недорогого iPhone SE 2 в срок
Правда, до конца не ясно, проведут презентацию в оффлайн или онлайн-режиме
Множество утечек говорили о том, что Apple запланировала анонс нового недорогого iPhone SE 2, который также именуют iPhone 9, на 31 марта текущего года. Но последние слухи также говорили о том, что в связи с эпидемией коронавируса, компания будет вынуждена перенести как анонс, так и старт продаж новинки. Судя по всему, все не так страшно и Apple все же добьется выхода iPhone SE 2 в обозначенный изначально срок.
Как стало известно, случится это благодаря тому, что компания сумела перенести производство смартфона за пределы Китая, на территории которого практически все заводы встали либо работают в крайне щадящем режиме. Самым крупным центром по сборке iPhone SE 2 является Индия — именно там купертиновская компания последние несколько лет успешно занимается производством дополнительных партий iPhone.
Напомним, что судя по последним данным, iPhone SE 2 будет работать на базе прошлогоднего процессора Apple A13 и стоить при этом 399 долларов.