Стало известно, за счет чего Apple добьется выхода недорогого iPhone SE 2 в срок

Как стало известно, случится это благодаря тому, что компания сумела перенести производство смартфона за пределы Китая, на территории которого практически все заводы встали либо работают в крайне щадящем режиме. Самым крупным центром по сборке iPhone SE 2 является Индия — именно там купертиновская компания последние несколько лет успешно занимается производством дополнительных партий iPhone.

Напомним, что судя по последним данным, iPhone SE 2 будет работать на базе прошлогоднего процессора Apple A13 и стоить при этом 399 долларов.