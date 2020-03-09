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Стандартная версия грядущего камерофона Xiaomi Redmi K30 Pro не получит перископную камеру
Радует тот факт, что хотя бы какая-то модификация смартфона ее получит
Redmi K30 Pro — один из самых ожидаемых смартфонов ближайшего времени. Не в последнюю очередь это связано с тем, что данное устройство является одним из немногих, кто в наше время получает не врезанную в дисплей фронтальную камеру, а полноценный выезжающий из корпуса модуль. Но, как стало известно, стандартная версия грядущей новинки все же не получит другого ожидаемого функционала, а именно полноценной перископной камеры.
Об этом сообщил интернет-инсайдер, который также рассказал, что базовая версия Redmi K30 Pro получит “всплывающую” фронтальную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 865, а также оперативную память типа LPDDR5 и постоянную память стандарта UFS 3.0. Но зато данная версия будет лишена перископной камеры, которая, тем не менее, все же появится, правда в более дорогой модификации.
Напомним, что согласно последним данным, Redmi K30 Pro представят уже в текущем месяце. Также компания готовит для нас анонс новых недорогих камерофонов: Redmi 9, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Их компания покажет уже 12 марта.