Стандартная версия грядущего камерофона Xiaomi Redmi K30 Pro не получит перископную камеру

Об этом сообщил интернет-инсайдер, который также рассказал, что базовая версия Redmi K30 Pro получит “всплывающую” фронтальную камеру, процессор Qualcomm Snapdragon 865, а также оперативную память типа LPDDR5 и постоянную память стандарта UFS 3.0. Но зато данная версия будет лишена перископной камеры, которая, тем не менее, все же появится, правда в более дорогой модификации.

Напомним, что согласно последним данным, Redmi K30 Pro представят уже в текущем месяце. Также компания готовит для нас анонс новых недорогих камерофонов: Redmi 9, Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro. Их компания покажет уже 12 марта.