"Старшая" версия юбилейного флагмана Xiaomi Mi 10 может не появиться за пределами Китая

Стоит понимать, что все это не более, чем слухи, но издание TechRadar достаточно крупное и авторитетное, в связи с чем можно ожидать, что утечка окажется правдивой. Помимо этого в сети появилась информация о том, что Xiaomi Mi 10 в Великобритании будет продаваться по цене в 820 долларов, в то время как в Китае, напомним, устройство в точно такой же версии (8/128 ГБ) было оценено в 575 долларов.

К слову, анонс флагманской линейки Xiaomi для глобального рынка состоится уже совсем скоро — 27 марта — а значит правду мы узнаем в самые ближайшие дни. Напомним, что Mi 10 работает на базе процессора Snapdragon 865, оснащен AMOLED-дисплеем с частотой обновления экрана 90 Гц, а также емкий аккумулятор на 4 780 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки на 30 Вт.