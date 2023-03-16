Старшие модели iPhone подорожают впервые с 2017 года. Даже в долларах

По его словам, Apple намерена поднять цены на свои топовые модели — iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Ожидается, что повышение цен будет связано с использованием более дорогих материалов корпуса, таких как титан, и заменой физических кнопок на сенсорные, что потребует дополнительных модулей Taptic Engine.

Стоит отметить, что купертиновцы не повышали цены на свои старшие модели iPhone уже шесть лет — с 2017 году. Так, стоимость iPhone 14 Pro на данный момент начинается от 1000 долларов, что соответствует цене его предшественников вплоть до iPhone X.

Напомним, что Apple, как и всегда, хранит молчание относительно всех слухов. Компания не подтвердила никаких подробностей относительно предстоящих моделей iPhone.