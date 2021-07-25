Стартовала распродажа экосистемы Xiaomi со скидками до 50%

Участвует ряд устройств производителя, начиная от смартфонов и “умных” часов, заканчивая роботами-пылесосами и увлажнителями воздуха.

Так, сэкономить 3 тысячи рублей можно на покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 10T. Он получил 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2400 x 1080 и частотой обновления 90 Гц. Сердцем смартфона выступает процессор MediaTek Dimensity 700. Что касается фотовозможностей, аппарат оснащен трехмодульной камерой на 48, 2 и 2 Мп.

На 2 тысячи рублей, в свою очередь, подешевел Xiaomi Redmi Note 10S.

А на 7 тысяч дешевле можно ухватить робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop.

Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.