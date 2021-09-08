Стартовала распродажа смартфонов Oppo на Aliexpress

Отмечается, что устройства Reno5 и Reno5 Lite отличаются большим количеством функций видеосъёмки, получили тонкий стильный корпус и интересный дизайн. Их цена в рамках акции составит 16 991,40 и 21 499,20 рублей соответственно. Смартфон Oppo Reno4 Lite доступен по цене 15 999,10 рублей.

Устройство Oppo A54 будет предложено в двух комплектациях – с 64 и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором мощностью 5000 мАч, и будет стоить 9 951,20 рублей и 11 699,10 рублей соответственно. А смартфон Oppo A74 можно будет приобрести за 13 991 рублей.