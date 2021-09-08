Стартовала распродажа смартфонов Oppo на Aliexpress

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Сегодня в 18:46
Стартовала распродажа смартфонов Oppo на AliexpressПриобрести смартфоны можно со скидкой до 54%
Компания Oppo, всемирно известный производитель смартфонов и умных устройств, объявила о распродаже своих гаджетов со скидкой до 54% на онлайн платформе «AliExpress Россия». В акции участвуют смартфоны линейки Oppo Reno: Reno4 Lite, Reno5 и Reno5 Lite, а также гаджеты Oppo A54 и A74. Акция продлится с 12 по 14 сентября.
Отмечается, что устройства Reno5 и Reno5 Lite отличаются большим количеством функций видеосъёмки, получили тонкий стильный корпус и интересный дизайн. Их цена в рамках акции составит 16 991,40 и 21 499,20 рублей соответственно. Смартфон Oppo Reno4 Lite доступен по цене 15 999,10 рублей.
Устройство Oppo A54 будет предложено в двух комплектациях – с 64 и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятором мощностью 5000 мАч, и будет стоить 9 951,20 рублей и 11 699,10 рублей соответственно. А смартфон Oppo A74 можно будет приобрести за 13 991 рублей.