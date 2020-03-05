Стартовали продажи нового складного смартфона Huawei Mate Xs
Работает смартфон на базе фирменного процессора Kirin 990 5G, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. Размер дисплея Huawei Mate Xs в разложенном виде равняется 8 дюймам и имеет разрешение 2480 х 2200 пикселей, а в сложенном размеры экранов уменьшается до 6,6 и 6,38 дюймов соответственно.
Основной модуль основной камеры смартфона характеризуется разрешением 40 Мп, но при этом она также имеет еще три модуля. Емкость аккумулятора равняется 4 500 мАч, также смартфон оснащен быстрой зарядкой на 55 Вт.
Цена новинки в Китае составляет 2 415 долларов. Что интересно, по словам самой компании, за первые сутки более 100 тыс человек оформили предварительные заказы на Huawei Mate Xs, но уже вчера количество людей, пожелавших приобрести смартфон, увеличилось до 1 млн человек. Когда устройство появится на территории России и близлежащих стран — неизвестно.