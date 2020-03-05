Стартовали продажи нового складного смартфона Huawei Mate Xs

Цена новинки в Китае составляет 2 415 долларов. Что интересно, по словам самой компании, за первые сутки более 100 тыс человек оформили предварительные заказы на Huawei Mate Xs, но уже вчера количество людей, пожелавших приобрести смартфон, увеличилось до 1 млн человек. Когда устройство появится на территории России и близлежащих стран — неизвестно.