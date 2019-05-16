Стартовали продажи первой в мире карты microSD объёмом 1 ТБ

Американская компания Sandisk объявила о начале продаж первой карты памяти формата microSD объёмом в 1 ТБ. Такой накопитель обойдётся в 450 долларов или около 29 тысяч рублей.

Такие экстремально ёмкие накопители не слишком выгодны для покупки. Для сравнения, это более чем в два раза больше стоимости версии на 512 ГБ, которую можно купить за 200 долларов в официальном онлайн-магазине Sandisk. А карточку SanDisk Extreme объёмом 400 ГБ можно купить за 90 долларов. Проще говоря, если купить пять карт на 400 ГБ, то можно получить 2 ТБ за стоимость одной карты на 1 ТБ.

Карта SanDisk Extreme 1TB UHS-I обеспечивает скорость чтения и записи до 160 и 90 Мбайт/с соответственно. Она соответствует спецификации U3, которая гарантирует запись 4K-видео без проблем.