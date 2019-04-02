Старые модели iPad оказались намного быстрее планшетов 2019 года

Команда знаменитого бенчмарка AnTuTu опубликовала свой мартовский рейтинг устройств, работающих под управлением операционной системы iOS. В отличие от рейтинга Android-смартфонов, здесь представлены не только смартфоны, но и планшеты Apple.

Как раз планшеты и оказались лидерами iOS-рейтинга AnTuTu. Они занимают с первого по четвёртое места. Самым быстрым оказался прошлогодний 11-дюймовый iPad Pro с 548 740 баллами, затем идёт прошлогодний 12,9-дюймовый iPad Pro с 545 600 баллами, а замыкают четвёрку относительно недорогие, но самые новые iPad mini и iPad Air 2019 года выпуска.