Старые модели iPhone получат такой же портретный режим, как и новая серия

Как отмечается, улучшения коснулись возможностей камеры по части регулировки глубины фокуса в приложении «Фото после съёмки». После обновлений iOS 17, которые станут доступны всем пользователям с 18 сентября, нововведения появятся в iPhone 15 и 15 Pro. Причём отредактировать можно будет и старые фото, сделанные в режиме «Портрет».

Касательно старых моделей iPhone, пока непонятно, как именно функция будет реализована и каких конкретно серий это коснётся. Вероятно, появление нового функционала будет зависеть от поколения чипов Apple A-Series.