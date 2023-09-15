Старые модели iPhone получат такой же портретный режим, как и новая серия

12:16, 15 сентября 2023
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Старые модели iPhone получат такой же портретный режим, как и новая серияНо точных сведений пока нет
Стало известно, что старые модели айфонов получат такой же портретный режим, как и представленные 12 сентября iPhone 15 и 15 Pro.
Как отмечается, улучшения коснулись возможностей камеры по части регулировки глубины фокуса в приложении «Фото после съёмки». После обновлений iOS 17, которые станут доступны всем пользователям с 18 сентября, нововведения появятся в iPhone 15 и 15 Pro. Причём отредактировать можно будет и старые фото, сделанные в режиме «Портрет».
Касательно старых моделей iPhone, пока непонятно, как именно функция будет реализована и каких конкретно серий это коснётся. Вероятно, появление нового функционала будет зависеть от поколения чипов Apple A-Series.
Источник:Trusted Reviews
Автор:Андрей КадуковТеги:
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