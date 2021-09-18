Старые смартфоны на Android получат защиту от слежки и сбора личных данных скрытно работающими приложениями

Как отмечает издание The Verge, каждое приложение запрашивает различные доступы: к камере, к GPS, к контактам, к фоновой работе и т.д. Как правило, пользователи машинально дают приложениям все доступы, не задумываясь, какая информация становится доступна вовне. Google в Android 11 реализовала автоматическое отключение разрешений для приложений, которые давно не запускались – чтобы они самопроизвольно не получали право на фоновую работу.

По сообщениям источника со ссылкой на пресс-службу Google, в следующем обновлении все устройства, произведённые с 2015 года, на которых установлена OC Android 6 и выше, получат эту функцию. Но в отношении приложений, не предназначенных для Android 11, её нужно будет активировать вручную. Предположительно, функция станет доступна пользователям в первом квартале следующего года.