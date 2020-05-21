Старые смартфоны Xiaomi "научили" рентгеновскому зрению как у OnePlus 8 Pro
Речь идет о флагманских моделях 2018 года — Poco F1 и Xiaomi Mi 8. Оба устройства оснащены своими аналогами Face ID, разработанной Apple для iPhone X. Именно благодаря наличию данной системы во фронтальном блоке камер, китайские смартфоны, выпущенные несколько лет назад, способны также смотреть “сквозь” предметы.
Правда, для того, чтобы данная функция была активирована, необходимо скачать стороннее приложение, которое так и называется, “IR camera - Poco F1/Mi8”.
Стоит отметить, что сама OnePlus уже успела объявить, что отключит новую функцию “рентгеновского зрения”, но с одной оговоркой — случится это лишь в смартфонах, работающих на базе HydrogenOS. Те же OnePlus 8 Pro, на которые установлена OxygenOS, пока что останутся с необычной функцией.