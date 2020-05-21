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Старые смартфоны Xiaomi "научили" рентгеновскому зрению как у OnePlus 8 Pro

Можете опробовать данную функцию, скажем, на Poco F1
Буквально на прошлой неделе стало известно, что один из модулей основной камеры OnePlus 8 Pro способен “смотреть” сквозь темные пластиковые объекты. Но, как оказалось, не только новинка от OnePlus умеет подобное — старые смартфоны Xiaomi также "научили" рентгеновскому зрению как.

Речь идет о флагманских моделях 2018 года — Poco F1 и Xiaomi Mi 8. Оба устройства оснащены своими аналогами Face ID, разработанной Apple для iPhone X. Именно благодаря наличию данной системы во фронтальном блоке камер, китайские смартфоны, выпущенные несколько лет назад, способны также смотреть “сквозь” предметы.

Вот на что способен не самый свежий Poco F1

Правда, для того, чтобы данная функция была активирована, необходимо скачать стороннее приложение, которое так и называется, “IR camera - Poco F1/Mi8”.

Стоит отметить, что сама OnePlus уже успела объявить, что отключит новую функцию “рентгеновского зрения”, но с одной оговоркой — случится это лишь в смартфонах, работающих на базе HydrogenOS. Те же OnePlus 8 Pro, на которые установлена OxygenOS, пока что останутся с необычной функцией.

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