Старые смартфоны Xiaomi "научили" рентгеновскому зрению как у OnePlus 8 Pro

Правда, для того, чтобы данная функция была активирована, необходимо скачать стороннее приложение, которое так и называется, “IR camera - Poco F1/Mi8”.

Стоит отметить, что сама OnePlus уже успела объявить, что отключит новую функцию “рентгеновского зрения”, но с одной оговоркой — случится это лишь в смартфонах, работающих на базе HydrogenOS. Те же OnePlus 8 Pro, на которые установлена OxygenOS, пока что останутся с необычной функцией.