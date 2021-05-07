Старый iPhone взорвался прямо возле лица владельца

По словам истца, аккумулятор его телефона был неисправен — из-за этого устройство постоянно нагревалось во время восполнения заряда. В один день iPhone перестал воспроизводить музыку, из-за чего Франклин поднёс его поближе, чтобы разобраться в проблеме.

Именно в этот момент и произошёл взрыв, который, если верить словам пострадавшего, нанёс ему травмы лица и глаз. Также от неожиданности истец упал и вывихнул запястье, пишет MyDrivers.

Теперь экс-владелец iPhone 6 намерен получить более 5 млн долларов от Apple в качестве компенсации.