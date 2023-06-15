Стеклянный корпус, но пластиковые боковые рамки: раскрыты подробности Xiaomi Redmi K70

Стеклянный корпус, но пластиковые боковые рамки: раскрыты подробности Xiaomi Redmi K70Но сам смартфон придётся подождать
Долгожданный смартфон Redmi K70 может оказаться достаточно прокачанным на фоне предшественника.
По крайней мере, об этом говорят свежие сливы от популярного инсайдера Digital Chat Station. Источник сообщил, что базовая версия Redmi K70 будет иметь пластиковую боковую рамку, в то время как тыльная панель будет оформлена стеклом.
Однако самые интересные новости связаны с другими аспектами устройства. Инсайдер обещает значительные улучшения скорости зарядки, наличие телеобъектива в основной камере и куда более высокое качество экрана.
Эти изменения делают Redmi K70 крайне привлекательным для фанатов серии, желавших наконец-то обновиться.
При этом Digital Chat Station не стал уточнять точную дату выхода Redmi K70. Он лишь предположил, что это может произойти не раньше декабря 2023 года.