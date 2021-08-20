Стив Джобс планировал выпустить iPhone Nano незадолго до своей смерти

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Стив Джобс планировал выпустить iPhone Nano незадолго до своей смертиХотя казалось бы, для кого создавать ещё более маленький смартфон?
Основатель и дважды глава Apple Стив Джобс умер в 2011 году. Но до сих пор то и дело появляются интересные подробности дел, происходивших в компании во времена его управления.
Так, например, на этот раз были обнаружены новое электронное письмо, в котором говорится о попытках Джобса выпустить iPhone Nano. Как пишет Wccftech, по своей сути устройство должно было представлять уменьшенную версию iPhone 4.
Само письмо было отправлено топ-менеджерам Apple буквально через несколько месяцев после выхода четвёртого поколения iPhone, т.е. в 2010 году.
Помимо уменьшенной версии флагмана, тогдашний глава компании намеревался выпустить и увеличенную модификацию. И, как мы знаем, эта часть плана по итогу была реализована — в 2014 году Apple представила линейку iPhone 6, в которой присутствовала и Plus-версия.