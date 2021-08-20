Стив Джобс планировал выпустить iPhone Nano незадолго до своей смерти

Хотя казалось бы, для кого создавать ещё более маленький смартфон?

Основатель и дважды глава Apple Стив Джобс умер в 2011 году. Но до сих пор то и дело появляются интересные подробности дел, происходивших в компании во времена его управления.