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Стив Джобс планировал выпустить iPhone Nano незадолго до своей смерти

Хотя казалось бы, для кого создавать ещё более маленький смартфон?
Основатель и дважды глава Apple Стив Джобс умер в 2011 году. Но до сих пор то и дело появляются интересные подробности дел, происходивших в компании во времена его управления.
Стив Джобс планировал выпустить iPhone Nano незадолго до своей смерти

Так, например, на этот раз были обнаружены новое электронное письмо, в котором говорится о попытках Джобса выпустить iPhone Nano. Как пишет Wccftech, по своей сути устройство должно было представлять уменьшенную версию iPhone 4.

Отрывок того самого письма

Отрывок того самого письма

Само письмо было отправлено топ-менеджерам Apple буквально через несколько месяцев после выхода четвёртого поколения iPhone, т.е. в 2010 году.

Помимо уменьшенной версии флагмана, тогдашний глава компании намеревался выпустить и увеличенную модификацию. И, как мы знаем, эта часть плана по итогу была реализована — в 2014 году Apple представила линейку iPhone 6, в которой присутствовала и Plus-версия.